Sophie aus Hohenems ist die neue Miss Vorarlberg

Die achtköpfige Jury hatte gestern Abend wahrlich keine leichte Aufgabe. Denn sie alleine mussten entscheiden, wer heuer zur schönsten Frau Vorarlbergs gekürt wird und sich neben dem begehrten Krönchen über einen Fiat 500 Cabrio vom Autohaus Rohrer freuen darf. Die Sonnenkönigin ist bis auf den letzten Platz gefüllt. 500 Zuschauer warten voller Spannung auf die Hauptdarstellerinnen des Abends. 19.30 Uhr: Die spannende Jagd nach dem Titel ist eröffnet. Nach Begrüßungsworten durch Moderator Lukas Greussing und VN-Chefredakteur Gerold Riedmann dürfen sich die hübschen Nachwuchsmodels das erste Mal der Jury präsentieren.

Vorstellungsrunde

Die neun Teilnehmerinnen betreten den in Nebel gehüllten Laufsteg. Laute Zurufe von Familien und Freunden unterstützen die Kandiatinnen beim ersten, noch wertungsfreien Durchgang in trendigen Casual-Outfits von Mango. Die langbeinigen Schönheiten geben von Beginn an alles. Nach einem Smalltalk mit dem Moderator geht es wieder ab hinter die Bühne. Die „Aufwärmrunde“ wäre geschafft. Gleich dürfen die Anwärterinnen auf das Krönchen das erste Mal um Punkte buhlen: In zweiten Durchgang in schicken Outfits von Mango zeigen sich die Kandidatinnen, was sie in den vergangenen Monaten gelernt haben. Von der Jury hagelt es erstmals ordentlich Punkte. Heiß geht‘s weiter. Nach einer kurzen Verschnaufpause heißt es: Laufsteg frei für den Wäsche-Durchgang. Das Publikum blickt ganz genau hin, als die Teilnehmerinnen in edlen Dessous von Wolford den Catwalk erobern. Nach dem Auftritt der Tanzgruppe move4sytle buhlen die Schönheiten in sportlichen Calvin Klein-Bikinis von Facona ein weiteres Mal um die Gunst der Jury. Trendige Taschen von Mike Galeli stehen beim nächsten wertungsfreien Durchgang im Rampenlicht bevor es in farbenprächtigen Dirndln der Landhausmode Lenz auf die Bühne geht.

Verdeckte Punktevergabe

Zum krönenden Abschluss schweben die Titel-Anwärterinnen in Roben von Modesigner Claus Tyler über den Laufsteg. Die Jury vergibt ihre Punkte nun verdeckt. Hinter der Bühne rauchen die Köpfe, während Ross Antony das Publikum bei Laune hält. Die Spannung steigt. Erste Titel werden vergeben: Die Wahl zur Miss Online 2017 entscheidet Julia (20) aus Höchst für sich.

Interview mit “Miss VOL.AT” Julia

Die von den Kandidatinnen auserkorene Miss Friendship 2017 ist Corina (18) aus Kennelbach. Um 22.30 Uhr verkündet Lukas Greussing das mit Spannung erwartete Ergebnis: „Die Miss Vorarlberg heißt Sophie, ist 18 Jahre alt und kommt aus Hohenems. Sie gewinnt vor Jennifer (20) aus Fußach und Julia (20) aus Höchst.“ Auf dem Schiff gibt es kein Halten mehr. Unter tosendem Applaus nimmt die Schönheitskönigin die begehrte Krone entgegen.

Interview mit “Miss Vorarlberg” Sophie

Das Ergebnis

Platz 5:

Martha aus Feldkirch

Platz 4:

Aida aus Bürs

Platz 3:

Julia aus Höchst

Vizemiss Vorarlberg 2017:

Jennifer aus Fußach

Miss Vorarlberg 2017:

Sophie aus Hohenems

Impressionen von der Misswahl

Umfrage – die Outfits der Gäste

Livestream zum Nachsehen