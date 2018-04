Sonntagsfrage: FPÖ kann weiter zulegen - SPÖ fällt leicht zurück

Die FPÖ kann wieder Boden gut machen, die SPÖ fällt leicht zurück, die ÖVP bleibt unangefochten an der Spitze - das ist das Stimmungsbild, das die aktuelle Umfrage von "Österreich" (Research Affairs, 1.004 Online-Befragte, 12.-18. April, maximale Schwankungsbreite 3,2%) zeichnet.

Wäre bereits am kommenden Sonntag Neuwahl, könnte demnach die ÖVP mit 32% der Stimmen rechnen (unverändert gegenüber vor vierzehn Tagen), die SPÖ käme auf 27% (minus 1%) und die FPÖ auf 24% (plus 1%). Die Partei von Vizekanzler Heinz-Christian Strache kann damit zum zweiten Mal in Folge zulegen.