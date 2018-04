Sonntag: Gebäude in Vollbrand - Feuerwehren im Großeinsatz!

Aus bislang noch unbekannter Ursache ist der ehemalige Gasthof Alpenrose in Vollbrand geraten. Bei den Löscharbeiten wurden fünf Feuerwehrmänner verletzt.

Großeinsatz in Sonntag: Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet gegen 12.30 Uhr der ehemalige Gasthof Alpenrose in Vollbrand. Das Gebäude – derzeit als Ferienwohnung genutzt – stand zum Zeitpunkt des Brandausbruchs leer. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an, die L193/Faschinastraße wurde komplett gesperrt. Mehrere Feuerwehren mit insgesamt sechs Fahrzeugen befinden sich im Großeinsatz. Beim Einsatz wurden fünf Feuerwehrmänner verletzt, sie erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten ins Spital eingeliefert werden.