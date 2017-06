Sonnentor steigerte auch 2016/17 seine Umsätze

Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann - © APA (Sonnentor)

Der Tee- und Gewürzhersteller Sonnentor hat seinen Umsatz 2016/17 um 12 Prozent auf 40,2 Mio. Euro gesteigert. 66 Prozent der Produkte seien im vergangenen Jahr in die ganze Welt verkauft worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Sonnentor exportiert seine Tees und Gewürze in über 52 Länder. Der Verkauf erfolgt über den Fachhandel, ein eigenes Franchise-System sowie den Online-Shop.