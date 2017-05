Sonnenschein und sommerliche Temperaturen bleiben dem LÃ¤ndle noch etwas erhalten

Lang genug hat’s gedauert, aber nun startet der Frühling durch: Recht sonniges und frühsommerlich warmes Wetter erwartet uns am Dienstag. Vormittags nur hohe Schleierwolken, nachmittags labil und damit Bildung von Quellwolken. Gegen Abend ziehen vom Bodenseeraum Regenschauer bis in den Bregenzerwald und das Arlberggebiet. Tiefstwerte: 7 bis 12 Grad, Höchstwerte: 21 bis 26 Grad.

Am Mittwoch wird’s in Vorarlberg unbeständig. Vormittags bis um Mittag viele Wolken und im Norden einige Regenschauer. Nachmittags bis abends mit lebhaftem Nordwestwind Übergang zu teils sonnigem Wetter mit trockenen Verhältnissen. Tiefstwerte: 8 bis 13 Grad. Höchstwerte: 19 bis 24 Grad.

Feiertag auf der freundlichen Seite

Eher bleibt das Wetter am Feiertag in Vorarlberg dann auf der freundlichen Seite mit einem Mix aus Sonne und Quellwolken. Die Schauerneigung ist gering. Temperaturen knapp 25 Grad. Am Freitag erwartet uns Sonniges und frühsommerlich warmes Wetter mit einigen Quellwolken, voraussichtlich kein Niederschlag, am Samstag ruhiges und wahrscheinlich stabiles Hochdruckwetter. Viel Sonne und nachmittags sommerlich warm. Sehr geringe Gewitterneigung.