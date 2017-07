Der begeisterte Läufer Dieter Reis hat den Berglauf auf den Sonnenkopf ins Leben gerufen. Sonnenkopf Trail – Der Berglauf im Klostertal feiert am Samstag, den 12. August seine Premiere. Drei verschiedene Läufe werden gewertet. Pezzibär Läufe – die beiden Kinderläufe mit 400 und 1200 Metern führen die Kleinsten der Teilnehmer rund um den Bärensee ins sagenhafte Bärenland auf dem Sonnenkopf. Die Kinderstrecken befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Bergrestaurant und sind von dort aus sehr gut einsehbar. Pandabär Lauf – eine Strecke von 6,5 Kilometer und einem mittleren Schwierigkeitsgrad führt die Teilnehmer ausgehend von der Talstation der Sonnenkopfbahn bis ins Ziel beim Bergrestaurant am Sonnenkopfplateau. Schwierigkeitsgrad schwer Und für die ganz harten Teilnehmer wartet ein 21,3 Kilometer langer Grizzlybär Lauf mit dem Schwierigkeitsgrad schwer. Mit dem Highlight der Berglaufveranstaltung im Klostertal wartet eine riesige Herausforderung auf alle Teilnehmer dieses Trail Runs. Die äußerst anspruchsvolle Strecke führt die Teilnehmer in einer einzigartigen Naturlandschaft von der Talstation der Sonnenkopfbahn zur Bergstation am Sonnenkopf, von dort geht es über den höchsten Punkt des Laufes auf dem Muttjöchle auf einer Bergeshöhe von 2073 Metern in Richtung Kristbergsattel bis zur „Unteren Wasserstuben Alpe“. Weiter führt die Strecke, die von Rennleiter Dieter Reis kreiert wurde, über die „Obere Wasserstubenalpe“ auf den letzten Abschnitt dieses anspruchsvollen Trails bis ins Ziel beim Bergrestaurant. Unterhaltungsprogramm Nach der Laufveranstaltung erwartet die Teilnehmer ein unterhaltsames Programm mit Livemusik auf der Sonnenterasse beim Bergrestaurant. Ein spezielles Kinderprogramm wird die kleinsten Teilnehmer während und nach der Laufveranstaltung unterhalten. Nähere Informationen zu diesem neuen Berglauf im Klostertal gibt es unter www.sonnenkopf.com.