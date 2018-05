Sonne ausnützen - Kaltfront kommt am Montag

Schwarzach - Freitag und Samstag werden noch wunderbar sonnig und warm. Aber ab Sonntag Nachmittag sind gewittrige Schauer die Vorboten einer Kaltfront.

Wetter für Freitag und Samstag

Sonnig und warm beginnt der Nachmittag. In seinem Verlauf bilden sich mehr und mehr Quellungen, die bis zum Abend manchen Gipfel einhüllen werden und da und dort kurze Regenschauer verlieren werden. Blitze sind nur wenige zu erwarten. Höchstwerte: 18 bis 23 Grad. In der Nacht auf Samstag klingen Schauer und Gewitter ab. Der Himmel klart auf, es kühlt stark aus. Wo es zuvor geregnet hat, bleiben in den Tälern Nebelbänke oder Restwolken zurück. Tiefstwerte: 4 bis 7 Grad.