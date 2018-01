Song-Contest-Gewinner Sobral aus Krankenhaus entlassen

Salvador Sobral, portugiesischer Vorjahressieger beim 62. Eurovision Song Contest (ESC) im ukrainischen Kiew, ist nach seiner Herztransplantation am Freitag aus dem Spital entlassen worden. Der 28-Jährige konnte das Spital Santa Cruz im Lissabonner Vorort Carnaxide am Morgen verlassen, teilte am Freitag ein Pressesprecher mit. Dort hatte sich Sobral im Dezember seiner Operation unterziehen müssen.

“Seine Genesung ist auf gutem Weg und ohne Komplikationen verlaufen”, hieß es weiter. Der Künstler müsse es jedoch vermeiden, sich allzu vielen Menschen auszusetzen. A la longue könne der Sänger jedoch ein ganz normales Leben führen.

Sobral hatte in Kiew mit der Jazzballade “Amar Pelos Dois” (Liebe für zwei) den internationalen Liederwettbewerb vor zig Millionen Fernsehzuschauern gewonnen. Ob Sobral am 12. Mai beim nächsten Finale des ESC in Lissabon dabei sein kann, ist derzeit noch ungewiss.