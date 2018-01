Sondersitzung des iranischen Parlaments zu Protest-Ursachen

Viele Iraner wollen endlich in Freiheit leben

Viele Iraner wollen endlich in Freiheit leben ©APA (AFP)

Viele Iraner wollen endlich in Freiheit leben ©APA (AFP)

Das iranische Parlament befasst sich am Sonntag in einer Sondersitzung mit den jüngsten Unruhen im Land. Auf Antrag der Fraktion der Reformer debattieren die Abgeordneten am Vormittag (9.00 Uhr/6.30 Uhr MEZ) über die Ursachen der regimekritischen Proteste der letzten Tage.

Die Sitzung, an der nach Angaben der staatlichen Medien auch der Innenminister, der Geheimdienstchef und der Sekretär des Sicherheitsrats teilnehmen, findet hinter verschlossenen Türen statt. Am Nachmittag soll eine Presseerklärung veröffentlicht werden. Auf dem Programm steht auch die Forderung der Reformfraktion, den inhaftierten Demonstranten, besonders den Studenten unter ihnen, einen angemessenen Rechtsbeistand zu gewährleisten. Offizielle Angaben über die genaue Zahl der Festgenommenen gibt es nicht. Die Rede ist von 1.000 bis 1.800 landesweit, darunter fast 100 Studenten. Nach amtlichen Angaben gab es 19 Tote, 2 weitere Menschen kamen während der Unruhen bei einem Unfall ums Leben.