Sonderermittler fordert Flynn-Unterlagen aus Weißem Haus an

Ermittlungen in Russland-Affäre werden intensiviert - © APA (AFP/GETTY)

In der Russland-Affäre will US-Sonderermittler Robert Mueller einem Zeitungsbericht zufolge den ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn genauer unter die Lupe nehmen. Muellers Mitarbeiter hätten vom Präsidialamt in Washington Unterlagen im Zusammenhang mit Flynn angefordert, berichtete die “New York Times” am Freitag unter Berufung auf Insider aus dem Umfeld der Ermittlungen.