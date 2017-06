Sommerwetter in Vorarlberg ab dem Wochende

Kommende Nacht

In der Nacht auf Freitag bleibt der Himmel sternenklar oder nur gering bewölkt durch Schleierwolken. Die Tiefstwerte betragen 9 bis 13 Grad.

Freitag

Der Freitag beginnt gering bewölkt und bis in den mittleren Vormittag noch überwiegend sonnig. Im weiteren Tagesverlauf zieht ein ausgedehnter Wolkenschirm auf und drängt die Sonne eher in den Hintergrund. Dennoch steigen die Temperaturen wieder auf sommerliches Niveau. Am späteren Nachmittag ist es eher stark bewölkt, und um den Arlberg herum bilden sich ein paar Schauerzellen. Die Tiefstwerte liegen bei 9 bis 13 Grad, die Höchstwerte bei 20 bis 25 Grad.

Samstag

Der Samstagvormittag verläuft noch leicht unbeständig, ein paar Regenschauer halten sich vor allem noch in den Bergregionen. Aber bald klingen diese ab und es folgt zunehmend sonniges Wetter im Ländle. Die Tenperaturen liegen zwischen 11 bis 15 Grad als Tiefstwerte und 20 bis 25 Grad als Höchstwerte.

Sonntag

Der Sonntag sieht ganz nach einem sonnigen, sehr warmen Hochsommertag aus mit Höchstwerten an die 30 Grad im Schatten. Trotz der Hitze sind Wärmegewitter die absolute Ausnahme.

Montag

Am Montag wird das Zwischenhoch etwas schwächer, die Höhenströmung kommt aus West bis Südwest. Bis in den Nachmittag gehen sich noch viel Sonnenschein und Höchstwerte teils über 30 Grad aus. Später steigt jedoch die Gewitterneigung an, vor allen zwischen Allgäuer Alpen und Arlberg steigt die Gewitterneigung in der zweiten Tageshälfte deutlich an.

Dienstag

Am Dienstag erst sonnig, nachmittags warm und zunehmend gewittrig. Mitunter sich sogar recht heftige Gewitter möglich.