Sommertheater Klosterneuburg zeigt “Boeing Boeing”

Das Bühnenbild hat der Gugginger Künstler Karl Vondal, dem das Haus ab 6. September eine Ausstellung gemeinsam mit Johann Garber widmet, mitgestaltet. Gespielt wird das Stück um einen mit drei Stewardessen gleichzeitig liierten Innenarchitekten, dessen Einteilung seines Liebeslebens durch Flugplanverschiebungen ins Chaos mündet, bis zum 26. August.

Die Intendanz liegt bei den Schauspielerinnen Julia Prock-Schauer und Johanna Rieger, die auch Regie führt und die Fassung wieder auf Klosterneuburg zuschnitt. In weiteren Rollen wirken Agnieszka Salamon, Robert Ritter, Andrzej Jaslikowski und Franz Fent mit.

2014 ging das Sommertheater erstmals in Szene. Nach drei Jahren in der historischen Rostockvilla in der Stadt, in denen Komödien von Oscar Wilde sowie “Die Kaktusblüte” gezeigt wurden, stand das Gebäude, in dem sich einst auch das Mährisch-Schlesische Heimatmuseum befand, nicht mehr zur Verfügung. Nun freuen sich die Verantwortlichen auf den neuen Standort am Campus des IST Austria (Institute of Science and Technology) in Maria Gugging.

Gespielt wird open-air, bei Schlechtwetter findet die Aufführung in den Innenräumlichkeiten statt. An Vorstellungstagen ist das Museum Gugging bis 19.30 Uhr geöffnet (18.00 Uhr bei ermäßigtem Eintritt, Führung donnerstags um 18.00 Uhr, Anmeldung unter Tel. 02243 87 087).

(APA)