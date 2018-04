Sommersaison am Habedere-Jugendplatz eröffnet

Gemeinsam beim Jugendplatz lautet das Motto der OJAL. Basketballer, Fußballer und Skater im friedlichen Miteinander.

Lustenau. Nach der langen Winterzeit freuten sich Lustenaus Jugendliche, dass am Samstagnachmittag der Habedere Platz für die Sommersaison geöffnet wurde. Zum Eröffnungstag gab es auch gleich eine Projektarbeit für die Jugendlichen. Michaela Bily, Kerstin Hofer, Croatiana Luburic, Niyazi Sönmez und Jarha aus der Slowakei, die ihr freiwilliges soziales Jahr bei der OJA verbringt, verbrachten einen vergnügten Nachmittag mit den Kids am Platz.

Abwechslungsreiches Angebot in der Marktgemeinde

Mehrere Jugendtreffpunkte bieten Jugendlichen in Lustenau Raum für die Freizeitgestaltung aber auch Freiräume für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit und ihres Sozialverhaltens. Workshops zu speziellen Jugendthemen lockern das Programm immer wieder auf und machen die Jugendsozialarbeiter auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen aufmerksam. Nicht nur die begeisterten Skater treffen sich auf der Halfpipe am Habedere-Platz, der anliegende Fußballplatz lockt die Kicker an und nebenan wird fleißig Handball gespielt. Das Team um Roman Zöhrer legt großen Wert auf Gewaltprävention und setzt bei den Jugendlichen auf Gemeinsamkeit. Viele Nationalitäten treffen aufeinander und müssen lernen, friedlich miteinander zu leben, zu spielen, zu reden und die Freizeit miteinander zu verbringen.