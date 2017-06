Sommernachtsjazz im Restaurant „Moritz“

30 Uhr – bei schönem Wetter im Gastgarten, bei Schlechtwetter im Restaurant „Moritz“, Schulgasse 1, Musikerpersönlichkeiten des Landes zu hören sein.

Zum Auftakt der heurigen Sommernachtsjazz-Reihe ist Wolfgang Verocais „Tschäss Trio“ zu Gast im „Moritz“. Am 22. Juni und am 27. Juli sind das Duo Miatíi – Mia Luz & Matias Collantes und am 29. Juni Nina Fleisch & Attila Muri zu hören. Nina Fleisch tritt auch am 20. Juli im „Moritz“ auf, diesmal mit Brendan Adams. Am 3. August werden FunJAZZtic / Uli Stier & Thomas Förster und am 24. August das passion for jazz – Trio mit Astrid Zylla die Sommernachtsjazz-Fans begeistern, ehe Wolfgang Verocais „Tschäss Trio“ die Jazzreihe beschließt.

Der Sommernachtsjazz im „Moritz“ bietet neben Leckerbissen für die Ohren auch solche für den Gaumen, denn die Klänge der Jazz-, Blues- und Chansoninterpreten werden begleitet von einem Drei-Gang-Menü. Der Pr0eis für das Live-Konzert und das Menü beträgt jeweils 49 Euro pro Person. Das Ticket für den Konzertbesuch allein beträgt 15 Euro. Rechtzeitige Reservierungen unter mail@moritz-restaurant.at oder Tel.: 05576 / 42808 werden empfohlen.