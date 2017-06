Sommerliche Temperaturen und Regenschauer prägen die kommenden Tage

In Vorarlberg sind am Dienstag schon von der Früh weg viele Wolken und einige teils kräftige Regenschauer vorhanden. Um Mittag oder frühnachmittags trifft eine Kaltfront ein und bringt dann verbreitet teils kräftigen Regen und Abkühlung; dazu kommt lebhafter Westwind auf und auch einzelne Gewitter sind eingelagert. Die Schneefallgrenze sinkt gegen 2000 Meter. Am späten Nachmittag beziehungsweise gegen Abend Wetterberuhigung, die Wolken lockern vom Rheintal her auf und die Sonne bekommt noch Chancen. Die Höchstwerte liegen bei 14 bis 19 Grad.

Mittwoch: Sonnig, aber nicht stabil

Am Mittwoch wird es recht sonnig. Allerdings ist es nicht ganz stabil. Schon am Morgen sind einige Wolken und lokale Schauer dabei, mit Schwerpunkt im Unterland und vorderen Bregenzerwald. Haufenwolken, die sich tagsüber bilden, können für zeitweilige Abschattung sorgen. Sie sind aber nur mehr stellenweise für einen kurzen Regenspritzer gut. Zumeist bleibt es trocken. Es weht mäßiger, im Gebirge starker Westwind. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 11 Grad, die Höchstwerte bei 14 bis 19 Grad.

Donnerstag sehr sonnig

Sehr sonnig wirds am Donnerstag. Nach frischem Tagesbeginn wird es bis zum Nachmittag frühsommerlich warm mit nur wenigen harmlosen Haufenwolken und zeitweise ein paar Schleierwolken. Der Wind auf den Bergen flaut ab und die Anfälligkeit für Gewitter ist gering. Tiefstwerte: 3 bis 8 Grad. Höchstwerte: 20 bis 25 Grad.

Schauer und Gewitter am Freitag

Am Freitag ist es zuerst sonnig und warm. Wahrscheinlich kommen schon am Vormittag immer mehr Wolken auf. Am Nachmittag stark bewölkt und es kommt zu einigen Schauern oder Gewittern. Am Samstag erwarten uns zuerst Restbewölkung und stellenweise auch noch Schauer. Im Tagesverlauf wird es immer sonniger.