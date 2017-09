Sommerlesen war wieder voller Erfolg

Mäder Den ganzen Sommer über haben Kinder und auch Erwachsene eifrig gelesen und dabei fleißig Stempel gesammelt. Bei der Preisverleihung am vergangenen Donnerstag in der Bücherei Mäder war dann jeder ein Gewinner.

Leckeres Eis für Alle

Zum Ende der diesjährigen Aktion Sommerlesen wurden alleine in Mäder 128 ausgefüllte Pässe abgegeben. Für jedes ausgeliehene Buch über die Sommermonate gab es dabei einen Stempel in den Lesepass. „Insgesamt zählten wir in diesem Sommer bei der Aktion 62 verschiedene Leser, wobei zwei Drittel davon Mädchen waren“, erklärt Bücherei Leiterin Nina Winkler. „Der jüngste Leser war dabei Jahrgang 2014“, so Winkler weiter. Am vergangenen Donnerstag fand nun die Verlosung der Hauptpreise – Gewinner statt und Max Feistenauer, Ella Ölz und Marcel Willi dürfen sich über Büchergutscheine, sowie Gutscheine fürs Connyland, Sommerrodelbahn Laterns und die Inatura Dornbirn freuen. Dank der tollen Unterstützung der Sparkasse Feldkirch Zweigstelle Mäder durften sich am Ende aber alle als Gewinner fühlen und erhielten neben einem leckeren Eis auch ein kleines Geschenk. MIMA