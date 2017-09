Sommerlesen in Batschuns 2017

Zahlreiche lesebegeisterte Batschunser beteiligten sich auch heuer an der Aktion der Vorarlberger Bibliotheken. Es wurden 82 Lesepässe in der Bücherei Batschuns abgegeben und somit 492 Bücher während der Sommerferien gelesen! Die fünf Gewinner wurden von Glückskind Konstantin gezogen – vier von ihnen waren vor Ort und konnten ihren Preis gleich persönlich in Empfang nehmen. Für die Kinder, die nicht gewonnen hatten, gab es kleine Trostpreise. Die zahlreichen Büchereibesucher wurden vom Büchereiteam Angelika Beck und Bianca Grinschgl zudem mit Kaffee, Saft und Muffins verwöhnt.