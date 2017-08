Sommerhoch am US-Arbeitsmarkt – Zinserhöhung bleibt Thema

Trump sieht sich durch die Zahlen bestätigt - © APA (AFP)

Der anhaltende Job-Boom in den USA nährt die Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr. Firmen und Staat stellten im Juli zusammen 209.000 neue Mitarbeiter ein, teilte die Regierung in Washington am Freitag mit. Das waren 26.000 mehr als Ökonomen im Vorfeld auf dem Zettel hatten. Im Juni waren nach aktualisierten Daten sogar 231.000 neue Stellen hinzugekommen.