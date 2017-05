Sommerfestival wird auf Schloss Tillysburg wiederbelebt

Eigentlich wollte Büchel nach neun Jahren Intendanz der Sommerfestspiele Melk nicht mehr unbedingt Freilichttheater machen. Aber nach mehreren Besichtigungen des Schlosses änderte er seine Meinung. Am Donnerstag präsentierte er in einer Pressekonferenz in Linz sein Vorhaben .”Ich will keinen Gemischtwarenladen in Tillysburg”, umriss er seine Idee, mit der er bereits im Dezember 2014 beim damaligen Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) vorsprach. So soll sein Sommerfestival “ausschließlich österreichische Stoffe” zum Inhalt haben und von heimischen Schauspielern umgesetzt werden. Den Auftakt machen heuer die Komödien von Schnitzler und Mitterer. In den nächsten Jahren plant Büchel auch Werke von Franzobel oder Thomas Arzt zu inszenieren.

Ehemalige Schauspieler des Linzer Landestheaters wie Gerhard Brössner, der den Gott in Mitterers himmlischen Lustspiel übernimmt, oder Karl M. Sibelius, der Geist im selben Stück, kehren auf eine oberösterreichische Bühne zurück. Sibelius wird auch als Adam Schaf in einem Gastspiel zu sehen sein. Die oberösterreichische Schauspielerin Evelyn Engleder gibt in Schnitzlers Komödie die Lolo und Konstanze Breitebner schlüpft im Gastspiel “Madame Johann Strauß” in die Rollen der drei Ehefrauen des Walzerkönigs. Der Philosoph Franz Schuh und der Innviertler Jazz-Posaunist Paul Zauner gestalten lesend und musizierend den dritten Gastspielabend.

15 Prozent des Festival-Budgets – Finanzen sind für den Intendanten ein “sehr unerfreuliches Thema”, weshalb er den Betrag auch nicht nannte – steuert das Land Oberösterreich bei. Das Festival, für das im Innenhof des Schlosses eine Bühne und Plätze für rund 220 Personen aufgebaut wird, soll jährlich stattfinden. Bei Schlechtwetter besteht die Möglichkeit, in das Kellergewölbe auszuweichen.

Schon von Mitte der 1980er-Jahre bis 1999 gab es auf Schloss Tillysburg jeden Sommer ein Festival der Linzer Veranstaltungsgesellschaft LIVA, das von Brössner geleitet wurde, in weiterer Folge aber nach Linz übersiedelte. 2007 kam es zu einem Comeback mit dem Autor und Verleger Robert Gillner. Gemeinsam mit Brössner übernahm er die Leitung. Doch auch diese Reihe schlief ein. Jetzt erfolgt erneut ein Reanimationsversuch.

