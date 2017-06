Sommerfest 2017

Nicht nur in der fünften Jahreszeit und beim Funken ist die fleißige Zunft aktiv. Zahlreiche Familien ließen sich das Sommerfest trotz ein paar Regenspritzern nicht entgehen und feierten gemütlich miteinander. Mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm wurde allen etwas geboten. Bei einem Fußballspiel, das den ganzen Nachmittag dauerte, konnte man jederzeit miteinsteigen und dem runden Leder nachjagen. Farbenzauber Petra Kanfl schminkte nicht nur kostenlos Kinder, auch einige Junggebliebene ließen sich von der Farbenkünstlerin farbig verzaubern. In einer großen Hüpfburg am Platz herrschte reges Treiben. Musikalisch sorgten die „Andiamos“ das auch das Tanzbein geschwungen und mitgeschunkelt wurde. Im Sandkasten wurde Sandkuchen gebacken und mit Kreide wurde die Allgäustraße verschönert. Mit leckeren Speisen vom Grill, einem großen Kuchenbuffet und mit feinen Weinen vom Fronhofner Weinhändler „Vulini“ (Nicola Vulai) konnten sich Jung und Alt zu moderaten und familienfreundlichen Preisen stärken. Kinder wurden, wie fast allen Veranstaltungen der Fasching und Funkenzunft, gratis mit Getränken versorgt.

Großer Dank gebührt der Fasching und Funkenzunft Ruggburg um ihren Obmann Didi Scheicher für die Organisation und der Firma Metall und Form für die zur Bereitstellung des Platzes und der Räumlichkeiten. Nur wenn immer wieder Personengruppen mit Ideen und persönlichem Einsatz, unterstützt von vielen unentgeltlichen Helfern und mit Firmen die diese Vorschläge ohne finanzielles Interesse mittragen, derartige Veranstaltungen planen und umsetzen, können solche Feste entstehen. Jung und Alt, Groß und Klein, Mann und Frau können wertvolle Zeit miteinander verbringen, spielen, lachen und feiern. Persönliche Kontakte, nicht nur unter Nachbarn sondern teilweise sogar über die Gemeindegrenzen hinweg, werden gefördert. Bei solchen Straßenfesten werden neue Freundschaften geschlossen und man lernt einander besser kennen.