Sommerfeeling am Garnmarkt

Auch Leander (3 1/2 Jahre) kam mit Papa Pascal an den Garnmarkt, um den großen Sandkasten auszuprobieren - © Veronika Hotz

Götzis (ver) Am vergangenen Wochenende wurde am Platz vor dem Restaurant FLAX am Garnmarkt mitten in der Fußgängerzone der größte Sandkasten Vorarlbergs aufgebaut.