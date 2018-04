Sommer-Testspiel Bayern gegen Paris St-Germain in Klagenfurt

Klagenfurt ist im Sommer Austragungsort von zwei Fußball-Leckerbissen. Nach dem bereits fixierten Länderspiel Österreich - Deutschland im Vorfeld der WM am 2. Juni treffen vor Beginn der nächsten Saison Bayern München und Paris St-Germain im Wörthersee-Stadion aufeinander.

Das Testspiel der zwei nationalen Meister wird im Rahmen des International Champions Cups ausgetragen, genauer Termin steht noch nicht fest, gaben die Bayern am Dienstag bekannt. In der internationalen Testspielreihe trifft der Club von ÖFB-Star David Alaba während ihrer USA-Reise von 23. bis 30. Juli auch auf den englischen Champion Manchester City (Miami) und den italienischen Rekordmeister und aktuellen Tabellenführer Juventus Turin (Philadelphia). Das Spiel in Klagenfurt ist vor der Übersee-Reise geplant.