Sommer.Lust wieder mit tollem Programm

Lustenau. (mima) An 12 Freitagen sorgen am Kirchplatz ab dem 23. Juni wieder großartige Live-Bands aus den verschiedensten Musikrichtungen für Sommerstimmung. Alle Konzerte finden dabei wieder bei freiem Eintritt statt und die Gastronomie am Platz sorgt auch für das leibliche Wohl.

Sensationeller Musiksommer am Kirchplatz

Veranstaltet wird Sommer.Lust am Platz von Lustenau Marketing und dem Kulturreferat der Marktgemeinde. Die Verantwortlichen haben dazu auch in diesem Jahr wieder ein buntes Programm zusammen gestellt und für jeden Musikgeschmack wird etwas dabei sein. Jede Woche wartet auf die Musikfans ein absolutes Highlight und einem sensationellen Musiksommer steht nichts mehr im Weg.

Topbands aus allen Richtungen

Gemeinsam mit den lokalen Wirten, dem Team des Reichshofsaales und des Bauhofs sowie der Sicherheitswache wird Woche für Woche eine Infrastruktur auf die Beine gestellt, die es den zahlreichen Gästen ermöglicht, die Sommerstimmung am Kirchplatz zu genießen. Auf dem Programm stehen dabei Topbands wie Alpenstarkstrom, Onk Lou, The Spinning Wheels, Norbert Schneider & Band, die aufstrebenden Conrad-Sohm-Talente-Sieger MIMO mit Indie-Pop, Ländle-Rock von KIN und auch die Montafoner Mundartband Krauthobel und die Party-Combo Roadwork. Den Auftakt machen am 23. Juni die Musikschultage am Kirchplatz.