Sommer 2018 in Vorarlberg: Die Freibadsaison startet wieder

Sonne, Eis und ab ins Freibad - der Frühling verwöhnt Vorarlberg derzeit mit zahlreichen Sonnenstunden. Grund genug schon einen Blick auf den Start der Freibadsaison zu werfen.

Die vergangenen Tage waren aus Wettersicht ein Vorgeschmack auf den Sommer. Und da darf der Sprung ins kühle Nass natürlich nicht fehlen. Schon am vergangenen Samstag hat das Walgaubad Nenzing seine Tore geöffnet und verzeichnete bereits jetzt einen Besucherrekord im April. Doch auch die zahlreichen anderen Schwimmbäder im Land bereiten sich mit Hochdruck auf die in Kürze startende Freibadsaison vor. VOL.AT hat schon einen Blick in Badezukunft geworfen: