Somalier demonstrierten nach Anschlag gegen Al-Shabaab-Miliz

Etliche Menschen trugen rote Stirnbänder, um ihre Solidarität mit den Familien der Anschlagsopfer auszudrücken. Bei dem verheerenden Anschlag am Samstag sind der Regierung zufolge mehr als 280 Menschen ums Leben gekommen und rund 300 verletzt worden. Ein Selbstmordattentäter hatte sich in einem Lastwagen auf einer der belebtesten Kreuzungen in Mogadischu in die Luft gesprengt. Das Ziel des Anschlags war womöglich eine erst kürzlich eröffnete türkische Militärbasis, wie es aus Sicherheitskreisen hieß.

Mehrere Menschen seien in Verbindung mit dem Anschlag festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand. Die Regierung machte allerdings Al-Shabaab verantwortlich. Sie kontrolliert Teile Somalias und will in dem Land am Horn von Afrika einen sogenannten Gottesstaat mit strikter Auslegung des islamischen Rechts errichten.

(APA/dpa)