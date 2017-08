Solosieg von Luzenko auf 5. Vuelta-Etappe – Haller Sechster

Luzenko holte sich den Etappensieg - © APA (AFP)

Der Kasache Alexei Luzenko hat am Mittwoch die fünfte Etappe der Spanien-Radrundfahrt gewonnen. Der 24-jährige Astana-Profi setzte sich auf dem 175,7 km langen Teilstück mit dem giftigen, 3,4 km langen Schlussanstieg in Alcossebre 42 Sekunden vor Merhawi Kudus aus Eritrea durch. Der Kärntner Marco Haller, der lange Zeit das Geschehen an der Spitze geprägt hatte, landete auf dem sechsten Rang.