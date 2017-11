Sollte Horst Seehofer zurücktreten?

Frage des Tages von VOL.AT und den VN: Sollte Horst Seehofer als bayrischer Ministerpräsident zurücktreten?

Die bayerische CSU hat die Entscheidung über ihre künftige Führung vertagt. Der Parteivorstand wolle sich erst am 4. Dezember mit dieser Frage befassen, sagte der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer am späten Donnerstagabend nach Sitzungen der Landtagsfraktion und des Parteivorstands in München. Eigentlich war bereits unmittelbar mit einer Vorentscheidung gerechnet worden. Der Vorstand soll einen Vorschlag für die Vorstandswahlen machen, die auf dem CSU-Parteitag vom 15. bis 16. Dezember stattfinden. Offen blieb zudem, ob Seehofer eines seiner Ämter abgeben will. Die Partei dementierte eine Vorfestlegung auf Seehofers Hauptrivalen, den bayerischen Finanzminister Markus Söder, als Ministerpräsidenten.