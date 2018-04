Soll man sich zu Mittag kurz hinlegen?

Stefan Seidel, Leiter der Ambulanz für Schlafstörungen am AKH Wien, spricht im ORF-Magazin "heute mittahg" über den Mittagsschlaf, "Power Naps" und Regeln für einen gesunden Schlaf.

Der Mensch muss schlafen – gesunder Schlaf stellt nicht nur unser Wohlbefinden und unsere Wachheit wieder her, er ist eine der essenziellen Voraussetzungen für ein langes und gesundes Leben. Vor allem im Tiefschlaf finden umfassende Regenerationsvorgänge statt, etwa der Zellaufbau, die Wiederherstellung des Immunsystems oder die Kalorienverarbeitungsfähigkeit. “Wenn es heißt, man soll sich gesundschlafen, dann hat das schon was”, sagt dazu Schlaf- und Traumforscherin Brigitte Holzinger. Allerdings gehen wir mit dieser so wichtigen Energiequelle immer fahrlässiger um: “Im Vergleich zu vor 100 Jahren schlafen die Menschen im Schnitt um eine Stunde weniger. Ich gehe so weit zu sagen, dass die Schlafstörung heute das ist, was einst die Essstörung war. Eine Art Selbstaufzehrung, wo dringend gesellschaftlich gegengesteuert gehört.”