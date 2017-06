Solidaritätskundgebung für Opfer von Hochhausbrand in London

Nach dem Unglück geben viele Bürger der britischen Regierung eine Mitschuld an dem Feuer im Grenfell Tower im Stadtteil Kensington, bei dem in der Nacht auf Mittwoch mindestens 17 Menschen ums Leben kamen. Auf Facebook hatten Freitagfrüh schon 1.800 Demonstranten ihre Teilnahme an der Kundgebung unter dem Motto “Justice for Grenfell!” (Gerechtigkeit für Grenfell) angekündigt.

Die Bewohner des abgebrannten Hauses sollen bis zum Wochenende neue Wohnungen erhalten. Das sagte Megan Hession von der Stadtverwaltung in Kensington und Chelsea am Freitag. Zahlreiche Menschen hatten auch die vergangene Nacht noch in Turnhallen und Hotels verbracht.

Nach dem Brand gelten einem Medienbericht zufolge immer noch 65 Menschen als vermisst. Es sei zu befürchten, dass sie ums Leben gekommen seien, berichtete die Zeitung “The Sun” am Freitag. Die Polizei hat bisher den Tod von 17 Menschen bestätigt, aber hinzugefügt, dass die Zahl noch steigen dürfte.

Auf die Frage, ob es mehr als 100 Todesopfer sein könnten, sagte Polizeichef Stuart Cundy am Donnerstag: “Ich hoffe, dass es nicht eine dreistellige Zahl sein wird.” Der Brand in der Nacht auf Mittwoch hat den 24-stöckigen Grenfell Tower im Stadtteil North Kensington zerstört. In dem Sozialblock lebten bis zu 600 Menschen in mehr als 120 Wohnungen. Premierministerin Theresa May hat eine umfassende Untersuchung der Ursache angekündigt.

