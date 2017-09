Solidarität zum Schulstart mit sphärischen Klängen

Trotz herbstlichen Regenwetters kam beim „Wohnzimmer Warm Up“ bei Kultur 10 Vorne in der Sonnenberger Straße mit dem Trio „Imagination“ schnell behagliche Stimmung auf. Den abwechslungsreichen und unterhaltsamen Konzertabend, der weit mehr war als nur einfach ein Trostpflaster für das wegen Regens verschobene Gartenfest, eröffnete der Autor und Filmemacher Felix Kalaivanan mit einem lebendigen Reisebericht aus Indien. Dazu passend bereitete Barbara Facchin ein leckeres Linsen-Dahl sowie Honigwaffeln, die bei nasskaltem Wetter gut ankamen.

Wirbelwind im Wohnzimmer

Aus Innsbruck angereist kam das Trio Imagination mit Felix Kremsner an der Gitarre, Tom Hiltpolt am Bass und Sam Siefert an den Drums, die das Publikum begeisterten. Aufmerksam lauschten die Gäste der spannenden Mischung aus funkigem Jazz und Flamenco, die das talentierte Trio mit besonderen sphärischen Klängen untermalte. Felix Kremsner zupfte, kitzelte und schlug die Saiten abwechselnd im Arpeggio und mit funkigen Schlagmustern. Tom Hiltpolt zauberte am Bass ein Didgeridoo hervor, und am Schlagzeug ließ Sam Siefert auch die Snare nach allen Regeln der Kunst erklingen, wodurch ein Crescendo bis zu einem wahren Wirbelwind erzeugt wurde, ehe ein Diminuendo einsetzte und die Stücke langsam sphärisch ausklangen. Vorbilder wie der Jazz-Pianist Keith Jarrett oder auch Deep Purple waren dem virtuosen und dynamischen Spiel klar anzumerken. Mit dem Stück „Growing Love“ wurde an die Bedeutung der Nächstenliebe für die Gemeinschaft erinnert.

Austausch mit Asylwerbern

Im ehemaligen Gasthaus „Karadeniz“ haben Barbara Facchin und Dietmar Bertschler mit dem Verein Kultur 10 Vorne in der Sonnenberger Straße 20 nahe der Apotheke einen Ort zum kulturellen Austausch und zur Integration von Asylwerbern geschaffen. Das Gartenfest ist eines der Highlights im Jahr und wird von Max Facchin organisiert. Dies ist ein gemütliches Fest mit zahlreichen Bands, das jedes Jahr im September zum Verweilen einlädt. Wegen Regenwetters ist dieses heuer auf den 16.9. verlegt. Zum Line-Up zählen u.a. Fabian Squinobal, Lukas & the bad thoughts, Mona Ida (Poetische Klänge vom Bodensee) und Salzhund (Projekt aus der Graf Hugo Schmiede). Eine Lesung mit Felix R. Kalaivanan rundet das bunte Programm ab.

Termin zum Vormerken



Kultur10Vorne Gartenfest

Sa, 16. September 2017, 16:00 Uhr

Sonnenberger Straße 20, 6820 Frastanz

www.kultur10vorne.at