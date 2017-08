Soldaten bei Paris von Auto angefahren – Sechs Verletzte

Einsatzkräfte am Ort des Geschehens - © APA (AFP)

In einem Vorort von Paris hat ein Unbekannter patrouillierende Soldaten mit einem Auto angefahren. Wie die französische Polizei mitteilte, wurden Mittwoch früh in Levallois-Perret sechs Personen verletzt, darunter zwei schwer. Es schwebe aber niemand in Lebensgefahr. Bürgermeister Patrick Balkany sagte, es gebe “keinen Zweifel”, dass die Tat absichtlich begangen worden sei.