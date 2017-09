Messerattacke auf Soldaten in Paris endete glimpflich

Soldaten wurden in letzter Zeit öfters Ziel von Attacken - © APA (AFP/Archiv)

Eine neue Attacke auf patrouillierende Soldaten in Paris ist glimpflich verlaufen. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann griff am frühen Freitagmorgen in einer U-Bahn-Haltestelle einen Soldaten an, konnte aber von diesem überwältigt werden, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand. Der Mann soll etwas im Zusammenhang mit “Allah” gesagt haben.