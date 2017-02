Soldat eröffnete Feuer auf Messerangreifer am Pariser Louvre

Auch am Louvre patrouillieren zur Sicherheit Soldaten - © APA (AFP)

Am weltberühmten Museum Louvre in Paris hat sich am Freitag offenbar ein Angriff ereignet. Ein Soldat hat auf einen Mann geschossen, der ihn mit einem Messer angreifen wollte. Das verlautete am Freitag aus Polizeikreisen.