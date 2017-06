Sokurow erhält Europäischen Filmpreis für Lebenswerk

Sokurow wird am 9. Dezember ausgezeichnet - © APA (dpa/Archiv)

Der russische Filmemacher Alexander Sokurow erhält den Europäischen Filmpreis für sein Lebenswerk. Wie die European Film Academy am Dienstag mitteilte, wird der 65-Jährige am 9. Dezember in Berlin für seine herausragende Arbeit als Regisseur, Dramaturg und Kameramann mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Sokurow sei eine wichtige und inspirierende Stimme im europäischen Kino.