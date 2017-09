Sohn tötete Vater in Vorarlberg: 14-Jähriger in U-Haft

Ermittler gehen von psychischer Erkrankung des Verdächtigen aus - © APA

Über jenen 14-Jährigen, der in der Nacht auf Sonntag in Götzis (Bezirk Feldkirch) seinen schlafenden Vater mit einem Küchenmesser tödlich und seine Mutter schwer verletzt hat, ist am Montag die Untersuchungshaft verhängt worden. Dies sagte Chefermittler Norbert Schwendinger gegenüber der APA. Ob der Schüler noch am Montag vom Spital in die Justizanstalt Feldkirch überstellt wird, war noch unklar.