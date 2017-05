Eine 38-Jährige, die am 18. Februar ihren neunjährigen Sohn im Wohnhaus in Nußdorf am Attersee getötet haben soll und versucht hat, sich das Leben zu nehmen, soll in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen werden. Die Staatsanwaltschaft Wels brachte einen entsprechenden Antrag auf Unterbringung ein, berichtet die “Kronen Zeitung” in ihrer Samstagsausgabe.

Die Psychiaterin Adelheid Kastner habe der Frau bescheinigt, dass sie unter Schizophrenie leidet. Nach Angaben des Anwalts der Frau, ist seine Mandantin laut der Sachverständigen wegen ihrer psychischen Erkrankung zum Tatzeitpunkt nicht schuldfähig gewesen. "Unsere Ermittlungen zu dem Fall sind abgeschlossen", wird Staatsanwalt Christian Hubmer in dem Medienbericht zitiert. Die Verhandlung soll voraussichtlich Ende Juli oder Anfang August stattfinden. (APA)