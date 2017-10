Sog von Zug schleuderte Mädchen aus Kinderwagen – Kind tot

Das Kleinkind erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen - © APA (Webpic)

Zu einem tragischen Unfall ist es am Mittwochvormittag auf einem Bahnsteig des Bahnhofes Puch bei Hallein gekommen. Der Sog eines durchfahrenden Güterzuges wirbelte einen Kinderwagen in die Luft und schleuderte das darin befindliche, einjährige Kleinkind aus dem Buggy auf den Bahnsteig. Das Mädchen ist am Nachmittag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen.