Sock überraschte Zverev und ist im Halbfinale der ATP Finals

Jack Sock hat am Donnerstagabend bei den ATP Finals in London überraschend den als Nummer 3 gesetzten Co-Favoriten Alexander Zverev eliminiert. Im letzten Match der Gruppe "Boris Becker" rang der 25-jährige US-Amerikaner den Deutschen nach 1:53 Stunden mit 6:4,1:6,6:4 nieder und steht damit als erster US-Amerikaner seit zehn Jahren in dieser Turnierphase des Saison-Abschlussturniers.

Sock trifft nun im Halbfinale am Samstag (nicht vor 21.00 Uhr MEZ/live Sky) auf den als Nummer sechs gesetzten Grigor Dimitrow (BUL), den Sieger der Gruppe von Dominic Thiem.