Sock holte mit Paris-Titel letzten Startplatz für ATP-Finals

Der US-Amerikaner Jack Sock hat mit dem Triumph beim Masters-1000-Tennisturnier in Paris-Bercy den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Der 22-Jährige gewann am Sonntag das Finale gegen serbischen Außenseiter Filip Krajinovic 5:7,6:4,6:1. Mit seinem vierten Turniersieg qualifizierte sich Sock als achter und letzter Spieler für die ATP-Finals in London.

Er fing den Spanier Pablo Carreno Busta noch ab. Mit dem Paris-Sieg beendete Sock eine bemerkenswerte Serie. Es war das erste Mal nach 69 Masters-1000-Turnieren, dass nicht ein europäischer Spieler den Siegerpokal in die Höhe stemmen durfte.

Letztmals hatte vor Sock mit dessen Landsmann Andy Roddick im Jahr 2010 in Miami ein Nicht-Europäer ein Turnier dieser Kategorie für sich entschieden. Beim Saisonfinale in London ab 12. November mit Dominic Thiem ist Sock ebenfalls der einzige Nicht-Europäer.