Social-Media-Nutzung steigt weiter

Geschlecht und Alter spielen bei der Social Media-Nutzung keine große Rolle. Unterschiede offenbaren sich bei einem Blick auf die Bundesländer. Die Wiener sind beim Social Networking mit 65,5 Prozent deutlich aktiver als die User in den restlichen Bundesländern mit durchschnittlich 49,2 Prozent.

Die weiteren Internet-Nutzungsschwerpunkte liegen in der Verwendung von Suchmaschinen mit 92,5 Prozent, dem Versenden und Empfangen privater E-Mails (90,0 Prozent) und dem Interesse am Wetter (80,2 Prozent). Dahinter folgen Nachrichten und Politik (76,7 Prozent), die zielgerichtete Suche nach Angeboten (75,1 Prozent) sowie die Routenplanung (73,7 Prozent).

Beim ebenfalls von der ÖWA erhobenen Reichweitenranking auf Monatsbasis liegt das ORF.at Network bei den Online Angeboten mit einer Reichweite von 3,267 Mio. Unique Usern (51,9 Prozent) an erster Stelle, gefolgt vom willhaben.at Dachangebot (3,235 Mio. Unique User bzw. 51,4 Prozent), das mit dem styria digital one Dachangebot (3,145 Mio. Unique User bzw. 50,0 Prozent) Platz getauscht hat.

Bei den Einzelangeboten führt willhaben.at (3,227 Mio. Unique User bzw. 51,2 Prozent) vor orf.at (3,114 Mio. Unique User bzw. 49,5 Prozent) und derstandard.at (2,126 Mio. Unique User bzw. 33,6 Prozent).

Bei den Vermarktern liegt styria digital one mit 4,407 Mio. Unique Usern (70,0 Prozent) vor Goldbach Audience mit 3,697 Mio. Unique Usern (58,7 Prozent) und dem Purpur Media Reichweitennetz mit 2,658 Mio. Unique Usern (42,2 Prozent).

Zusätzlich zur Gesamt-Internetnutzung wird auch zwischen der stationären und der mobilen Nutzung unterschieden. Bereits 73,2 Prozent aller österreichischen User verwenden mobile Endgeräte, die ausschließliche Nutzung von stationären Devices ist auf 26,8 Prozent zurückgegangen.

Auch Eurostat beschäftigte sich zuletzt mit der Nutzung sozialer Medien. Laut diesen Daten, die am Donnerstag präsentiert wurden, nutzten 2016 rund 58 Prozent der Österreicher im Alter von 16 bis 75 Jahren Social Media. An der Spitze lagen die Ungarn mit 83 Prozent, Schlusslicht ist Frankreich, wo nur 47 Prozent der Bevölkerung in sozialen Medien aktiv waren. Der EU-Durchschnitt lag bei 63 Prozent.

(APA)