Sobotka würde gerne Innenminister bleiben

Sobotka macht seine Arbeit Freude - © APA

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) würde auch gerne in einem möglichen Kabinett unter Sebastian Kurz auf seinem Posten bleiben. “Wie auch immer die Wahlen ausgehen werden, mir macht diese Arbeit große Freude, und natürlich würde ich das gerne auch weiter tun”, sagte Sobotka am Donnerstag auf entsprechende Fragen in Brüssel.