Sobotka will im Anti-Terror-Kampf Fußfessel für Gefährder

Bessere Überwachung durch elektronische Fußfesseln - © APA

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) plant für das angelaufene Jahr weitere vorbeugende Maßnahmen gegen Terrorismus und Kriminalität. So sollten Gefährder etwa mittels Fußfessel überwacht werden können, schlug er am Mittwoch bei einem Hintergrundgespräch vor. Weiters kann er sich vorstellen, private Videoüberwachung in Österreich zu vernetzen und den “kleinen Lauschangriff” im Auto umzusetzen.