Sobotka will Demonstrationsrecht einschränken

Versammlungen werden erschwert - © APA (Hochmuth/Archiv)

Innenminister Wolfgang Sobokta (ÖVP) will das Demonstrationsrecht deutlich einschränken. Wie die “Presse” am Donnerstag berichtete, sollen Demonstrationen verboten werden können, wenn Geschäftsinteressen bedroht würden. Außerdem soll künftig ein “Versammlungsleiter” für Sachbeschädigungen durch Demonstranten haften. “Spaßdemos” will Sobotka untersagen lassen. Die SPÖ reagiert abwartend.