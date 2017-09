Sobotka weiterhin für Sicherheitspaket

Sobotka bekräftigte die Notwendigkeit mit den bisherigen Erfahrungen: “Bei den Grazer Salafisten nutzten acht Leute 80 iPhones und dazu auch noch unterschiedliche SIM-Karten.” Er betonte, dass nur Verdächtige überwacht würden, wenn entsprechende richterliche Beschlüsse dafür vorliegen: “Ich weiß nicht, wo da die Integrität verletzt wird”, meinte er. Festnetztelefone könne man so doch auch überwachen. Der Minister bedauerte das Misstrauen und zog einen Vergleich: “Wenn ich einem Polizist nicht vertraue, weil er könnte mich ja mit seiner Pistole erschießen, gebe ich ihm dann eine Spritzpistole?”

Eine Ursache für den Vertrauensverlust in die heimische Exekutive sieht Sobotka im “Sündenfall” 2015, als Flüchtlinge an der Grenze in Spielfeld die Absperrungen durchbrachen. “Das Vertrauen in den Rechtsstaat wurde da schwer beschädigt, das war zunächst nicht so klar.” Zusätzlich würden Gesetzeslücken den Menschen das Vertrauen nehmen – etwa im Fremdenrecht: Ausländer ohne Bleiberecht in Österreich könnten oftmals wegen der Lücken in den Gesetzen auf Staatsgebiet bleiben. “Die Lücken waren früher nicht so ein großes Problem”, doch nun “in der Masse” schon. Daher müssten sie nun geschlossen werden, so der Innenminister.

Sobotka kritisierte auch einzelne Gesetze der EU, die Gefahren ausgeblendet hätten. Außerdem habe auch Österreich Parallelgesellschaften zugelassen: “Dieses Rad zurückzudrehen ist die Schwierigkeit.” Viele würden diese Gesellschaften noch nicht sehen oder meinten, dass man sie lassen kann, “aber das kann man nicht”, so der Minister vor dem Publikum der Diskussionsrunde mit dem deutschen Politikwissenschafter Thomas Jäger. Letzterer warnte davor, die Diskussion um die möglichen “Zukünfte” nicht jetzt zu führen, denn dann würden die “Prozesse zu Selbstläufern” werden.

Der “DiensTalk” brachte auch die Probleme des Drogenhandels, etwa in Parks, auf das Tapet: Sobotka meinte, dass eine Überwachung eines Hot-Spots derzeit oft nur zur Verdrängung führe und neue Hot-Spots an anderen Stellen entstehen würden. Irgendwann würden die Dealer wohl in Wohnungen mit den Drogen handeln: “Dann ist zu überlegen, auch den Konsum unter Strafe zu stellen.” Der Innenminister ließ auch anklingen, dass Sicherheitskontrollen wie nun bereits in Gerichtsgebäuden künftig wohl auch bei anderen neuralgischen Punkten wie etwa in Spitälern kommen könnten.

