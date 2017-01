Sobotka kontert Doskozil in Asyl-Debatte

Misstöne zwischen Doskozilund Sobotka - © APA

Der Ton in der Koalition wird wieder rauer: Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) warf Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) in der jüngsten Asyl-Debatte am Donnerstag in einer Stellungnahme gegenüber der APA vor, “fantasievolle Phrasen zu dreschen”.