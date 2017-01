Vorarlberg will bis 2018 mit allen Blaulichtorganisationen auf den Digitalfunk BOS Austria umsteigen. Den entsprechenden Vertrag unterzeichnete Bundesinnenminister Wolfgang Sobotka am heutigen Mittwoch mit den Verantwortlichen im Ländle. Er fordert seit dem Terroranschlag von Berlin die Fußfessel für Gefährder – und denkt dabei vor allem an Radikalisierte und Syrien-Heimkehrer. Eine Deradikalisierungsstrategie würde diese jedoch nicht ersetzen.