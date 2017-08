Sobotka für Fortsetzung von Grenzkontrollen im Schengen-Raum

Sobotka will "wissen, wer zu uns kommt" - © APA

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) will die im Zuge der Flüchtlingskrise eingeführten Kontrolle an innereuropäischen Grenzen auf unbestimmte Zeit fortsetzen. “Alleine schon aus Gründen der inneren Sicherheit müssen wir wissen, wer zu uns kommt. Ich bin als Innenminister nicht bereit, hier Risiken einzugehen”, sagte Sobotka der “Welt am Sonntag”.