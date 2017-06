Sobotka drängt auf Sicherheitspolizeigesetz-Verschärfung

For Sobotka ist ÖVP-Alleingang der "letzte Weg" - © APA

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat am Mittwoch in Innsbruck einmal mehr auf den Beschluss des verschärften Sicherheitspolizeigesetzes gedrängt. Einen Alleingang ohne den Regierungspartner bezeichnete er auf Nachfrage als “letzten Weg”, so Sobotka: “Denn wir wollen kein Spiel der freien Kräfte”. Er wolle derzeit auch nicht damit drohen und hoffe, dass die SPÖ zur “Konsenshaltung” zurückkehre.