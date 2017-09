Sobotka denkt nicht an Flüchtlingsaufnahme per Resettlement

Österreich sei schon genug gefordert, befand der Minister - © APA

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat der Forderung der EU-Kommission nach Aufnahme neuer Flüchtlinge über Resettlement eine Absage erteilt. Österreich sei “eines der meistbelasteten Länder in der Vergangenheit gewesen”, sagte Sobotka am Donnerstag vor einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Brüssel.