So würde ein Flug durch den Orionnebel aussehen

Zum 231. Treffen der Gesellschaft der amerikanischen Astronomen hat die NASA ein neues Video veröffentlicht. Dieses zeigt einen Flug durch den Orionnebel. Sein Alter wird auf drei Millionen Jahre geschätzt.

Für den spektakulären Film wurden laut Angaben der US-Raumfahrtbehörde NASA Aufnahmen von „Hubble“ und „Spitzer“ mit „Hollywood-Filmtechniken kombiniert“ um so die „die bis dato beste und detaillierteste Multi-Wellenlängen Visualisierung des Orionnebels“ zu kreieren.

Geburtsstätte von Sternen

Der Orionnebel ist eine produktive Geburtsstätte von Sternen in der Milchstraße. Unter allen bekannten “Kreißsälen” im All liegt dieser der Erde am nächsten und ermöglicht dadurch der Wissenschaft, den Prozess der Sternenentstehung besser zu verstehen.